غلق جزئي لهذا الطريق الحيوي بالعاصمة

أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الخميس، غلق مؤقت لمحور الطريق الوطني رقم 01 في وجه حركة المرور على مستوى بئر خادم في الاتجاهين ليلا.

وحسب بيان ولاية الجزائر فإن توقيت غلق الطريق سيكون على النحو الآتي:

ليلة الجمعة 11 أكتوبر 2024 من منتصف الليل (00.00سا) إلى غاية السابعة (7.00 سا) صباحا.

ليلة السبت 12 أكتوبر 2024 من منتصف الليل (00.00سا) إلى غاية السادسة (6.00 سا) صباحا.

ليلة الأحد 13 أكتوبر 2024 من منتصف الليل (00.00سا) إلى غاية الخامسة (5.00 سا) صباحا.

ووفق ذات المصدر فإن الطريق المذكور سيغلق من أجل الأشغال و حركة المرور في الاتجاهين على المحاور المجاورة حسب المخطط التالي:

بالنسبة للقادمين من الجزائر نحو البليدة (الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم):

تحول حركة المرور ابتداء من تقصراين عبر المدخل المتواجد وسط الطريق الوطني ( TPC) نحو بئر خادم بعدها نحو الجسر(ط و63) نم نحو الطريق الوطني رقم 01.

بالنسبة للقادمين من البليدة نحو الجزائر (الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم):

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف: تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الاجتنابي المحاذي لمسجد مالك بن نبي ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق: تحول حركة المرور على النحو التالي:

1/ من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق السريع براقي-واد أوشايح بعدها نحو كل الاتجاهات.

2/ من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق الوطني رقم 38 باتجاه جسر قسنطينة بعدها نحو كل الاتجاهات.

وختم بيان الولاية: "يمنع السير بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق عبر الطريق الوطني رقم 01 اتجاه البليدة -الجزائر ابتداءً من تقاطع الطريق الوطني رقم 01 مع الطريق الوطني رقم 38 إلى غاية بئر خادم".