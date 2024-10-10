التشكيلة الأساسية لـ"الخضر"

فضل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، العودة إلى خطة 4-3-3 خلال مواجهة المنتخب الطوغولي، سهرة اليوم، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

واختار التقني السويسري أليكسيس قندوز في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع ماندي، توغاي، بن سبعيني وآيت نوري، فيما يتشكل ثلاثي خط الوسط من زروقي، زرقان وعوار، أما الهجوم فيقوده محرز يمينا، بن رحمة يسارا وبونجاح كرأس حربة.

وكان بيتكوفيتش قد دخل بخطة 3-4-3 خلال المواجهة السابقة ضد ليبيريا خارج الديار والتي حسمها زملاء غويري بثلاثية نظيفة.

وتشبه تشكيلة "الخضر" اليوم تلك التي أقحمها بيتكوفيتش أمام غينيا الاستوائية بوهران الشهر الماضي في إطار الجولة الأولى من التصفيات، بتواجد ماندي كظهير أيمن بدل وسط الدفاع مع إجراء بعض التغييرات لأسباب مختلفة حيث عوض قندوز ماندريا في الحراسة، آتت نوري مكان حجام في الظهير الأيسر وزرقان مكان بن ناصر في وسط الميدان.

التشكيلة الأساسية:

أليكسيس قندوز، عيسى ماندي، محمد الأمين توغاي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، رامز زروقي، أدم زرقان، حسام عوار، رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح.