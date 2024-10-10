قرارات هامة لضبط أسعار التفاح

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس، بمقر وزارة الفلاحة، اجتماعا تنسيقيا لدراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح، ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين.

ووفق بيان مشترك لوزارتي الفلاحة والتجارة "حضر هذا الاجتماع إطارات مركزية بقطاعي الفلاحة ولتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل الدرك الوطني، رؤساء المدراء العامون للمجمعات والمؤسسات الاقتصادية المعنية بتطوير وضبط المنتجات الفلاحية، رؤساء الغرف الفلاحية لولايات المدية وباتنة وخنشلة ومجموعة من المنتجين، إضافة إلى ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

خلال الاجتماع تم "عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ووفرة من حيث الإنتاج كما ونوعا هذا الموسم، وفي المقابل تشهد أسعار هذه الفاكهة الموسمية ارتفاعًا محسوسا على مستوى الأسواق، في هذا الصدد أكد السادة الوزراء على ضرورة دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في أوج موسم الجني ورغم الوفرة المعلنة من طرف المنتجين، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار السوق مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى".

وبعد الاستماع إلى كل المتدخلين، تقرر فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين والمنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة لشركة "ماغرو" بدء من يوم السبت 12 أكتوبر 2024، وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.

كما تقرر –وفق البان- تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية (SARPA و Frigomedit ) بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة، الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها من أجل محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق.