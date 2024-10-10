المنتخب الوطني يضع قدما في "كان" 2025

حقق المنتخب الوطني فوزا عريضا، اليوم الخميس، على نظيره الطوغولي في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إجراءها في المغرب.

وقدم أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش شوط أول متوسط وتلقوا هدف مباغتا في الدقيقة 11 عن طريق المهاجم كليجي بعد سوء تفاهم بين توغاي والحارس قندوز، وأعاد بن رحمة الروح للجماهير الغفيرة التي اكتظ بها ملعب 19 ماي بعنابة، مسجلا هدفا رائعا بتسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأجرى التقني السويسري تغييرا في بداية الشوط الثاني بدخول بوداوي مكان زرقان الذي كان بعيدا عن مستواه، وهو ما رجح كفة "الخضر" الذين أضافوا الثاني عن طريق بن رحمة من علامة الجزاء (د55) ثم الثالث بتسديدة أرضية من عوار في الدقيقة 68، وتواصل مهرجان الأهداف بدخول البدلاء اللذين عمقوا جراح الضيوف بهدف رابع عن طريق غويري (د86) وخامس عن طريق عمورة (د90+5).

وأعلن بعدها الحكم نهاية المقابلة وسط تصفيقات الجمهور العنابي الذي استمتع بعروض جميلة قدمها زملاء الوافد الجديد ابراهيم مازة الذي دخل في الدقيقة 89 وساهم في العمل الجماعي الرائع خلال الهدف الخامس.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة التاسعة بعد تسجيله الفوز الثالث على التوالي، معززا صدارته للمجموعة الخامسة وبات قريبا جدا من حسم تأهله لـ"الكان" مبكرا.

تفاصيل المواجهة:

- نهاية المقابلة بفوز عريض للمنتخب الوطني استقر عند نتيجة 5-1

الدقيقة 90+5: غووول .. عمورة يسجل الخامس بعد عمل جماعي رائع

الدقيقة 89: خروج عوار ودخول الوافد الجديد مازة الذي يسجل أول مشاركة بقميص "الخضر"

الدقيقة 86: غووول .. البديل غويري يضيف الرابع بعد عمل جماعي رائع

الدقيقة 82: تغيير جديد .. فارسي يعوض بن رحمة

الدقيقة 78: تصدي رائع من قندوز بعد تسديدة قوية لمهاجم المنتخب الطوغولي

الدقيقة 75: خروج محرز وبونجاح ودخول عمورة وغويري

الدقيقة 74: بونجاح يواصل مسلسل تضييع الفرص بعد انفراده بالحارس

الدقيقة 70: قندوز ينقذ "الخضر"

الدقيقة 68: غووول .. هدف ثالث للمنتخب الوطني من تسجيل عوار

الدقيقة 65: خطأ من دفاع "الخضر" والحارس قندوز تتحول لمرتدة كادت تشكل خطرا على مرمى المنتخب

الدقيقة 62: بونجاح يضيع فرصة بغرابة أمام شباك شاغرة بعد تسديدة لمحرز ردها الحارس

الدقيقة 58: هجمة خطيرة للطوغو .. التسديدة بين أحضان قندوز

الدقيقة 55: غوووول .. بن رحمة يضيف الثاني بعد تنفيذ ضربة الجزاء

الدقيقة 53: ضربة جزاء للمنتخب الوطني بعد تدخل الحارس على بونجاح

الدقيقة 48: مخالفة من تنفيذ محرز لكنها بعيدة تماما عن مرمى الخصم

الدقيقة 46: بطاقة صفراء لمدافع المنافس بعد التدخل على بونجاح

- بداية الشوط الثاني ... أول تغيير للمنتخب الوطني .. بوداوي في مكان زرقان

- نهاية الشوط الأول بنتيجة هدف في كل شبكة.

الدقيقة 45+2: هجمة خطيرة جديدة للزوار والدفاع ينقذ الموقف.

الدقيقة 43: خطيرة جدا للضيوف .. المهاجم يضيع على بعد أمتار قليلة من مرمى قندوز.

الدقيقة 42: ماندي يمرر ناحية بونجاح الذي يسدد من خارج منطقة الجزاء .. لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس.

الدقيقة 40: تسديدة جديدة من بن رحمة تمر جانبية.

- هدف بن رحمة

الدقيقة 29: غوووول .. بن رحمة يعدل للمنتخب الوطني من تسديدة رائعة.

الدقيقة 26: مخالفة من تنفيذ محرز .. رأسية بن سبعيني لم تمر بعيدا.

الدقيقة 21: ركنية جديدة ورأسية بونجاح جانبية.

الدقيقة 20: ركنية للمنتخب الوطني .. دربكة داخل منطقة الجزاء والحكم يعبن عن تسلل.

الدقيقة 14: خطيرة للمنتخب الوطني .. تمريرة بن رحمة داخل منطقة الجزاء والحارس يتدخل وينقذ الموقف.

الدقيقة 11: المنتخب الطوغولي يباغث المنتخب الوطني ويفتتح باب التسجيل.

الدقيقة 9: ضغط مستمر لـ"الخضر" .. تسديدة لبن رحمة من خارج منطقة الجزاء لكنها عالية عن مرمى المنافس.

الدقيقة 8: عمل جماعي بن رحمة نحو بونجاح الذي يمهد لعوار والتسديدة عالية.

الدقيقة 7: توزيعة ماندي داخل منطقة الجزاء وتسديدة بونجاح جانبية.

الدقيقة 4: لقطة ثنائية بين بونجاح وعوار .. تدخل ضد هذا الأخير داخل منطقة الجزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب.

- الساعة 20:00: الحكم يعطي إشارة انطلاق المقابلة.

- الساعة 19:55: دخول لاعبي المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين.

- وصول العناصر الوطنية:

- التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني:

أليكسيس قندوز، عيسى ماندي، محمد الأمين توغاي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، رامز زروقي، أدم زرقان، حسام عوار، رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح.

- توافد جماهيري كبير على ملعب عنابة:

- يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره الطوغولي بملعب الـ19 ماي 1956 بعنابة، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.