جوائز مهرجان وهران للفيلم العربي

أسدل الستار، سهرة اليوم، على مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، باعلان الفائزين بالجوائز خلال حفل الاختتام.

وفاز الفيلم الروائي الطويل "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثاميمن المملكة العربية السعودية، بالوهر الذهبي، في حينا عادت جائزة الوهر الفضي لفيلم "المرهقون" لعمر جمال من اليمن و الوهر البرونزي لفيلم "ميسي بغداد" للمخرج عمر خليفة من العراق.

حاز سمير الحكيم على جائزة احسن دور رجالي في فيلم "ارض الانتقام" وأحسن دور نسائي لحواء منى لفيلم "إنشاء الله ولد" من الأردن.

كما منحت "لجنة النقاد" الجائزة الكبرى لفيلم الطويل "أرض الانتقام" للمخرج الجزائري أنيس جعاد.

وعادت الجائزة الكبرى لأحسن فيلم قصير للمخرج لبيب مروان من تونس عن فيلمه "لينوا افريكو" وهو أول تتويج في مسيرة المخرج الشاب.

كما منحت اللجنة تنويه خاص لفيلم الإخوة طلبة من موريتانيا وأحمد عماد من مصر.