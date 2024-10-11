إجلاء الرعايا الجزائريين بلبنان

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه تم الشروع، اليوم الجمعة، في إجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين بلبنان. وأوضح بيان الخارجية أن: "عملية الإجلاء ستكون وفق مخطط، عبر نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين، تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية، وبعد ذلك ستتولى شركة الخطوط الجوية الجزائرية إيصالهم إلى الجزائر".

وحسب البيان نفسه، فإنه: "من المرتقب وصول الرعايا البالغ عددهم 306 إلى الجزائر، اليوم الجمعة. وتعتبر هذه العملية الثانية بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت المنصرم".

وأكد البيان أن: "الدولة الجزائرية بمعية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تدخر أي جهد للوقوف بجانب أبنائها بالخارج في أفراحهم وأقراحهم".

كما أشارت الوزارة إلى: "استعدادها التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك".

"وتأمل الجزائر بصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا، وأن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين"، يضيف البيان.