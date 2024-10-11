بيتكوفيتش يتفوق على بلماضي

يتفوق فلاديمير بيتكوفيتش في بدايته مع المنتخب الجزائري الأول على سلفه جمال بلماضي بالنتائج والأرقام.

وإذا عقدنا مقارنة بسيطة بين الناخبين في أول سبع مباريات لهما مع "الخضر"، تميل الكفة بشكل واضح لصالح المدرب الأسبق لمنتخب سويسرا.

استلم جمال بلماضي مقاليد "الخضر" صيف 2018، وكان أول ظهور له على العارضة الفنية للمنتخب في سبتمبر 2018، بمناسبة التنقل إلى بانجول لمواجهة منتخب غامبيا، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتعادل هناك (1-1)، لاحقا فاز المنتخب بثنائية أمام البنين (2-0)، ثم سقط في مباراة الإياب بهدف وحيد (أول هزيمة لبلماضي)، قبل أن يخطف فوزا كبيرا في لومي أمام منتخب توغو (1-4)، وكانت أولى مباريات سلسلة اللاهزيمة التي امتدت 35 مباراة متتالية، وتخللها التتويج القاري في مصر، حيث تعادل المنتخب بعدها أمام غامبيا (1-1) بالجزائر، وفاز وديا على تونس (1-0)، ليتعادل مجددا أمام بورندي (1-1).

وفي المحصلة، حقق الخضر مع بلماضي في أول 7 مباريات، 3 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل الهجوم 11 هدفا وتلقى الدفاع 5 أهداف.

بالمقابل، استهل بيتكوفيتش مغامرته مع "الخضر" بفوز على بوليفيا (3-2) في دورة "فيفا - سيريز"، ثم تعادل مع جنوب إفريقيا (3-3) برسم الدورة ذاتها، قبل أن يسقط بملعب مانديلا أمام أصعب اختبار خاضه لحد الآن، عند مواجهة منتخب غينيا (1-2)، ليتدارك الموقف سريعا ويسجل 4 انتصارات متتالية في أوغندا (1-2) ثم بوهران أمام غينيا الاستوائية (2- 0) وفي لومي أمام ليبيريا (0-3)، وأخيرا بعنابة أمام منتخب توغو (5-1).

وفي المحصلة، حقق بيتكوفيتش مع "الخضر" في أول 7 مباريات،5 انتصارات وتعادلا واحدا وهزيمة واحدة، سجل 19 هدفا وتلقى 8 أهداف.