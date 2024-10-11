نغيز: "اسم محرز لوحده يرعب المنافسين"

دافع المدرب المساعد للمنتخب الوطني، نبيل نغيز، بشراسة عن القائد رياض محرز، ردا على الانتقادات التي طالت لاعب الأهلي السعودي، بعد أدائه الباهت في مباراة توغو.

وقال نغيز في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: "بصراحة نظرتنا إلى رياض محرز تختلف عن نظرة الآخرين، نحن نرى محرز كاسم وما قدم للمنتخب يجعله رمزا للاعب الجزائري والكرة الجزائرية، اسمه يرعب المنافسين، أمس، عند دخوله إلى الميدان كان كل تركيز لاعبي منتخب توغو على محرز".

وأشار نغيز إلى الدور الكبير الذي يلعبه محرز في المنتخب كقائد، وأضاف: "محرز حتى وإن تراجع مستواه، فإن حضوره يفيد المنتخب كثيرا، لاعب فاز بكل شيء، نستفيد من خبرته، حتى عندما يجد صعوبات ويتراجع مردوده، فهو مهم جدا للمجموعة، في التدريبات هو قائد حقيقي، اللاعبون، خاصة الشبان، يرون فيه القدوة، لاعب توج بالكرة الذهبية بطلا لإفريقيا، اللاعب الذي فاز بـ"البرمير ليغ" و"التشامبينز ليغ"، ولعب تحت قيادة غوارديولا.

وتمنى نغيز أن يعود محرز إلى مستواه الحقيقي حتى يؤدي دوره كاملا، وتابع: "في سن 33 مازال محرز قادرا على العطاء، هو يدرك أن مردوده تراجع ويعمل حتى يعود بقوة، كان مصابا ومريضا، نتمنى بدورنا أن يعود إلى أحسن مستواه. ومهما يكن، يجب أن نحترم ما قدمه هو وسليماني، يجب ألا ننسى كل ما قدماه للمنتخب والكرة الجزائرية ككل".