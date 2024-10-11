الشلف: توقيف سارقي المحلات التجارية

فككت شرطة أمن تاوقريت، بأمن ولاية الشلف، لغز عمليات سطو استهدفت محلات تجارية مع الإطاحة بالمشتبه بهم، وتم استرجاع المسروقات في ظرف قياسي.

وحسب بيان الشرطة، تم توقيف 5 أشخاص أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، وهذا على إثر التحقيق في ملابسات عملية السرقة التي استهدفت محلات تجارية بمدينة تاوقريت، استولى خلالها الفاعلون على معدات وأجهزة كهربائية إلى جانب قارورتي غاز وميزان إلكتروني.

وقد مكنت التحريات الميدانية المكثفة محققي الشرطة في ظرف وجيز من حل ملابساتها واسترجاع كافة المسروقات والأغراض المستعملة في السرقة.

وقد أنجز ضد المشتبه بهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر مع المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة. وقد أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوقادير للمتابعة القضائية.