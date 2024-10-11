أمن العاصمة يطيح بشبكة تنظيم رحلات "الحرڤة"

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط، بحر الأسبوع، من توقيف مجموعة إجرامية تنظم رحلات هجرة غير نظامية.

وحسب بيان صادر عن ذات المصالح، أمس الخميس، فإن: "قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة أمنية مفادها تنظيم مجموعة من الأشخاص رحلات إبحار سرية من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية، لتنطلق على إثر ذلك التحريات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هوية (10) أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين (26 و60) سنة، أغلبهم محترفون ومسبوقون قضائيا في جنايات وجنح مُشدّدة، يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المرشحين للهجرة".

وأسفرت العملية، حسب المصدر نفسه، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن: "حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 217 مليون سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 500 أورو، 3 مركبات سياحية، ومحرك قوارب، بالإضافة إلى منظار خاص بالملاحة البحرية، أسلحة بيضاء، صاعق كهربائي، قارورة غاز مسيل للدموع، ولوحات ترقيم مزورة".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، يختم البيان: "تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية، لإعداد جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية".