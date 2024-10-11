إيران تتحدى الكيان الصهيوني

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أنها "مستعدة للدفاع عن سيادتها"، في حال تعرضها لهجوم من الكيان الصهيوني، الذي توعد بالرد على إطلاق إيران لصواريخ على أراضيه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أمير إيرواني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن بلاده: "على استعداد تام للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ضد أي هجوم يستهدف مصالحها الحيوية وأمنها".

وأضاف إيرواني أن طهران: "لا تسعى إلى الحرب أو التصعيد"، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستمارس: "حقها في الدفاع عن النفس، وفقا للقانون الدولي وستبلّغ مجلس الأمن بردها المشروع".

وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران حوالي 200 صاروخ على الكيان الصهيوني، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة صهيونية في 27 سبتمبر، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، في جويلية.

وإثر هذا القصف الصاروخي الإيراني، الثاني من نوعه في أقل من 6 أشهر، توعد الكيان الصهيوني بشن هجوم "قاتل ودقيق ومفاجئ" ضد إيران.