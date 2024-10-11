منظمة مناهضة للأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام

مُنحت جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، التي تجمع ناجين من القنبلتين الذريتين اللتين أُلقيتا على هيروشيما وناجازاكي عام 1945.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتني فريدنيس، لدى إعلانه اسم الفائز، إن: "اللجنة اختارت تكريم المنظمة لجهودها المبذولة من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مجددا بتاتا".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن منظمة نيهون هيدانكيو، عبارة عن حركة شعبية للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناجازاكي، وتُعرف أيضا باسم "هيباكوشا"، ويترأسها تومويوكي ميماكي، أحد الناجين، والذي أعرب عن سعادته بالفوز بالجائزة.

وركزت لجنة نوبل النرويجية بانتظام على قضية الأسلحة النووية، حيث كانت قد منحت الجائزة نفسها إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"ICAN" في عام 2017.

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية، أو نحو مليون دولار، في أوسلو في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي، ألفريد نوبل، الذي أسَّس الجوائز في وصيته عام 1895.