حزب الله ينفي ما جاء في تقرير رويترز

نفى حزب الله، اليوم الجمعة، ما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأخبار، بشأن تشكيله قيادة جديدة لإدارة عمليات إطلاق الصواريخ والحرب البرية مع الكيان الصهيوني.

وذكر الحزب في بيان له: "نشرت وكالة رويترز تقريرا عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏حزب الله، وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها".

وأضاف البيان: "‏هذا التقرير هو محض خيال كتّاب رويترز وصحفييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا، وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلا".

وتابع البيان: "سياستنا ‏كما بات معلوما، وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجددا، أنه لا توجد مصادر في حزب الله، فضلا عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، الجمعة، أن حزب الله يستعد لحرب استنزاف طويلة مع الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، من خلال تأسيس قيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية.

ونقلت رويترز عن 4 مصادر مطلعة على عمليات حزب الله: "إن الجماعة لا تزال تملك مخزونا كبيرا من الأسلحة، ومن بينها أقوى صواريخها الدقيقة التي لم تستخدمها بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة الحزب بشدة".

وبحسب الوكالة قال مصدران، وأحدهما قائد ميداني في الجماعة والثاني مقرب منها لرويترز، إن قيادة حزب الله كانت مضطربة في الأيام الأولى التي أعقبت اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي، لكنها شكلت "غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.

وذكر المصدران أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الصهيونية المتتالية، ما يعني أن المقاتلين في جنوب لبنان قادرون على القتال وإطلاق صواريخ وفقا لأوامر القيادة المركزية.