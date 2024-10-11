حجز كمية من المؤثرات العقلية بتيبازة

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمر العين بتيبازة، بشبكة مختصة في توريد ونقل المؤثرات العقلية، انطلاقا من إحدى الولايات الشرقية، وأوقفت 5 أشخاص مع ضبط قرابة 9 آلاف قرص من المؤثرات العقلية.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الجمعة، في بيان لها بأن: "العملية جاءت بعد تأكيد معلومات عن صفقة مشبوهة بين أفراد الشبكة من أجل جلب كميات من المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وتخزينها، استعدادا لترويجها على مستوى ولاية تيبازة، حيث تم الترصد لهم وتوقيفهم متلبسين أثناء عملية التسليم التي كانوا بصدد اتمامها بأحد الأودية الجانبية لمدينة بوركيكة".

وتم استرجاع خلال العملية أيضا، حسب المصدر نفسه، مبلغ يفوق 173 مليون سنتيم، وحجز 3 سيارات سياحية ودراجة نارية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية الحيازة بغرض البيع والنقل والتخزين والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.