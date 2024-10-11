الشلف: يحرقون مركبته بسبب خلافات

نجحت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية الشلف، من فك ملابسات قضية إجرامية، تمثلت في حرق عمدي لمركبة سياحية، والإطاحة بثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، من معتادي الإجرام.

فبعد تلقي مصالح الضبطية القضائية، حسب بيان الشرطة، شكوى بخصوص حرق مركبة عمدا بحي الشارة بالشلف، من قبل مجهولين، تمكن عناصر الفرقة، في ظرف قياسي وجيز، بعد تكثيف الأبحاث، والتحريات الميدانية المدعومة بتحريات تقنية، من الوصول للفاعلين وكشف أسلوبهم الإجرامي.

وقد أفضى التحقيق مع الضالعين في قضية الحال، إلى معرفة سبب إقدامهم على هذا العمل الإجرامي العائد إلى خلاف حول مستحقات مالية مع الضحية، وقد أنجز ضد المشتبه فيهم، ملف جزائي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية.