مجموعة "الخضر": غينيا الاستوائية تقتنص الوصافة

حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا ثمينا، اليوم الجمعة، على نظيره الليبيري في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ولم يكن انتصار أصحاب الأرض سهلا وجاء بفضل هدف وحيد سجله المخضرم إيفان سالفادور في الدقيقة الـ34 عن طريق ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرتقي منتخب غينيا الاستوائية إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الوطني الذي يتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب الطوغولي ثالثا برصيد نقطتين وتتذيل ليبيريا بنقطة وحيدة.

وفي الجولة الرابعة التي تقام بعد أيام يستضيف المنتخب الطوغولي نظيره الجزائري ويتنقل منتخب غينيا الاستوائية إلى ليبيريا لمواجهة المنتخب المحلي.