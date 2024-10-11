المقاومة تكشف قوة صهيونية متنكرة

كشفتْ مصادر عبرية، ظهر اليوم الجمعة، عن "حدث صعب" في معبر كرم أبو سالم الفاصل بين رفح جنوب قطاع غزة وغلاف غزة الجنوبي.

وقالت المصادر، إن قوة خاصة صهيونية تنكرت بزي رجال الدفاع المدني وملابس مدنية وتم كشفها والاشتباك معها في رفح جنوب قطاع غزة وهناك إصابات. وأضافت أن "المقاومين الفلسطينيين كشفوا القوة في رفح جنوبا، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى أن القوة المتنكرة حاولت التسلل إلى مناطق داخل رفح، قبل أن تكشفها المقاومة وتشتبك معها.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الطيران الصهيوني نفذ حزاما ناريا وقصفا شديدا لإنقاذ القوة التي تمكنت من الانسحاب مع خسائر بشرية لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إن طائرة صهيونية تحمل جنودا مصابين هبطت في مستشفى "تل هشومير"، ولفتت "القناة 13" العبرية إلى أن عددا من الجرحى وربما من ضمنهم قتلى وصلوا إلى مستشفى "بيلنسون وتل هشومير" من موقع الحدث في قطاع غزة.