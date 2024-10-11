الرابطة الثانية: نجم بن عكنون يواصل عروضه القوية

واصل نجم بن عكنون عروضه المميزة وعاد بفوز جديد من تنقله إلى الشلف لمواجهة مستقبل وادي سلي بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الرابعة من الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب).

ويعتبر هذا الفوز الثالث على التوالي للنادي العاصمي الذي كشف عن نواياه منذ بداية الموسم وهي اللعب على ورقة الصعود والعودة سريعا إلى قسم الأضواء الذي غادره الموسم الماضي.

وعزز زملاء المخضرم حشود صدارتهم لمجموعة وسط غرب برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني الذي تتقاسمه عدة أندية برصيد 7 نقاط.

النتائج:

وداد مستغانم - شبيبة تيارت 1-0

مستقبل واد سلي - نجم بن عكنون 1-3

صفاء الخميس - نجم القليعة 0-0

غالي معسكر - اتحاد بشار جديد 1-2

شباب تيموشنت - مولودية سعيدة 0-0

شباب المشرية - رائد القبة 1-2

شبيبة الأبيار - أمل الأربعاء (أجلت ليوم 13 أكتوبر)

نصر حسين داي - جمعية وهران (أجلت ليوم 5 نوفمبر)

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 10 4

2.جمعية وهران 7 3

--. مستقبل واد سلي 7 4

--. وداد مستغانم 7 4

-- شبيبة تيارت 7 4

--. اتحاد بشار جديد 7 4

7. شبيبة الأبيار 5 3

-- غالي معسكر 5 4

-- صفاء الخميس 5 4

--. رائد القبة 5 4

11. نصر حسين داي 4 3

--. نجم القليعة 4 4

13. مولودية سعيدة 3 4

14. شباب تيموشنت 2 4

15. أمل الأربعاء 1 3

16- شباب المشرية 0 4.