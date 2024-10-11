أولمبي آقبو يتصدر

عمق أولمبي آقبو جراح نادي باردو وألحق به الهزيمة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وباغت الصاعد الجديد أصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة الـ 11 عن طريق مسياد برأسية محكمة غير أن أشبال المدرب التونسي راضي الجعايدي أدركوا التعادل في الدقيقة الـ 31 عن طريق رمضاوي.

وعاد النادي الممثل لولاية بجاية إلى التقدم في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عن طريق أوكيل وهي النتيجة التي انتهت عليها المرحلة الأولى.

ودخل الأكاديميون الشوط الثاني بضغط كبير على الزوار بغية إدراك التعادل فيما اعتمد زملاء ميباراكو على الهجمات المعاكسة وأثمرت إحداها ضربة جزاء نفذها المهاجم هارون بنجاح في الدقيقة الـ 69، ليعلن الحكم بعدها نهاية المقابلة بفوز كبير لأشبال التقني التونسي بوعكاز.

وأكد الأولمبي انطلاقته القوية وحقق ثالث فوز منذ بداية الموسم ما جعله يتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط في انتظار استكمال بقية مواجهات الجولة، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى نادي بارادو في الجولتين الماضيتين ما جعل رصيده يتجمد عند 4 نقاط.

في مقابلة أخرى أجريت في نفس التوقيت، حققت شبيبة الساورة أول انتصار لها في الموسم بعد 3 تعثرات متتالية عندما تجاوزت الضيف وفاق سطيف على ملعب 20 أوت ببشار(3ـ2).

وشهدت المواجهة مهرجانا من الأهداف حيث تقدم نسور الجنوب على مرتين وفي كل مرة يعدل أشبال المدرب بن دريس، قبل أن يحرر بن طالب أصحاب الأرض بهدف الفوز في الدقيقة الـ86.

ورفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى النقطة الرابعة فيما يتجمد رصيد وفاق سطيف عند 5 نقاط.