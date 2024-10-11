حجام يُسرح..

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الـ "فاف"، اليوم الجمعة، عن مغادرة المدافع جوان حجام تربص المنتخب الوطني الذي شرع فيه اليوم بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وأفادت الفاف في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن "جوان حجام وصل إلى تربص المنتخب الوطني الإثنين الماضي وهو يعاني من إصابة طفيفة لم يتعاف منها بشكل تام".

وقالت الفاف أن حجام "لن يسافر مع المجموعة إلى الطوغو هذا السبت تحسبا لمواجهة البلد المستضيف بملعب كيغي يوم الإثنين القادم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2025".

هذا وقرر المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الجمعة، تسريح اللاعب الذي سيعود إلى ناديه صباح الغد.