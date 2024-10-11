الصحراء الغربية تترأس اجتماعا وزاريا للجنة فنية في الاتحاد الإفريقي

ترأس وزير التعليم والتربية الصحراوي، خطري آدوه، اليوم الجمعة، اجتماع مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وذكرت الوكالة أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ترأست "الاجتماع وأشرفت على تسيير جلساته بصفتها عضوا في المكتب الرابع للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا".

وينعقد "الاجتماع العادي للمكتب الرابع للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي لتدارس وتقييم الأعمال التحضيرية للدورة الخامسة للجنة، خاصة جدول أعمال الدورة وبرنامج عملها على مستوى الخبراء والوزراء والاستراتيجيات العشرية الجديدة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار الأجندة القارية 2063 للقرن 21، بالإضافة إلى عملية إجراء الانتخابات لاختيار المكتب الجديد الخامس للجنة"، وفق ذات المصدر.