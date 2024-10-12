يهودية الديانة.. رئيسة المكسيك تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

دعت رئيسة المكسيك الجديدة، كلاوديا شينباوم، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت كلاوديا شينباوم، في أول تصريح لها حول هذا الموضوع، منذ توليها منصبها في الأول من أكتوبر الجاري: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة".

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، أدانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط، وقالت إن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة".

والرئيسة اليسارية تنحدر من أصول يهودية أوروبية، لكنها انتقدت في جانفي 2009، في رسالة علنية، عملية صهيونية سابقة في قطاع غزة.