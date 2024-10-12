وفاة شخصين في حادث مرور بوهران

توفي شخصان في حادث مرور وقع ببلدية بوسفر بوهران، في ساعة مبكرة من نهار اليوم السبت، حسبما علم لدى خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بوهران.

وحسب نفس المصدر، فقد توفي شخصان من جنس ذكر يبلغان من العمر 41 و45 سنة، في حادث انحراف شاحنة صغيرة، وقع حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بالطريق الولائي رقم 91، الرابط بين بلديتي بوسفر وعين الترك، في ظروف يحقق بشأنها عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية بوسفر.

وتكفل عناصر الحماية المدنية لوحدة عين الترك بنقل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر التامي ببلدية عين الترك.