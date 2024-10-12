تفاح: انطلاق عملية البيع المباشر لتجار التجزئة

فتحت وزارة التجارة وترقية الصادرات فضاءات تجارية للفلاحين منتجي التفاح بأسواق الجملة مجانا، بهدف كسر سلسلة المتدخلين، من خلال تسهيل عملية البيع المباشر من الفلاحين المنتجين للتفاح إلى تجار التجزئة مباشرة دون وسطاء.

وقد تراوحت الأسعار، صباح اليوم، بسوق الحطاطبة ما بين 80 إلى 220 دينارا للكيلوغرام حسب النوعية.

وعرفت عملية البيع المباشر بسوق الحطاطبة مشاركة فلاحين ومنتجين من ولايات البليدة ، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، سيدي بلعباس.

وكانت وزارتا الفلاحة والتجارة قد عقدتا اجتماعا مشتركا، أول أمس الخميس، من أجل ضبط سوق التفاح الذي تعرف أسعاره ارتفاعا كبيرا.

ومن بين القرارات التي أسفر عنها الاجتماع، فتح فضاءات البيع المباشر لفائدة الفلاحين والمنتجين لمنتوج التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة لشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة (ماڤرو) بدءا من يوم السبت 12 أكتوبر 2024.

كما تقرر وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك، بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.