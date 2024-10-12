مازة: عرفت معنى أن تكون جزائريا في مباراة ألمانيا 2014

اهتم موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالوافد الجديد للمنتخب الجزائري، إبراهيم مازة، بعد أول ظهور له مع "الخضر"، بمناسبة مواجهة منتخب الطوغو.

وأشادت "الفيفا"، عبر مقال خصصته لنجم نادي هيرتا برلين، على موقعها الرسمي، بالموهبة الجزائرية ووصفته باللاعب صاحب الإمكانات الفنية الهائلة والذكاء الكروي المرتفع رغم صغر سنه.

وأشارت "الفيفا" إلى أن صغير عائلته التي تنحدر من أصول جزائرية وفيتنامية، يحمل آمال الكرة الجزائرية في المستقبل القريب، خاصة بعد البداية المثالية التي حققها في أول ظهور له مع "الخضر"، ومساهمته الذكية عبر كرة مفتاحية في صناعة الهدف الخامس للمنتخب في تلك المباراة.

وتحدث مازة في تصريحاته لموقع "الفيفا" عن علاقته بالجزائر بشكل عام، والمنتخب الوطني بشكل خاص، والذي انطلقت قبل 10 سنوات بمناسبة المباراة التاريخية التي جمعت تشكيلة المدرب وحيد حاليلوزيتش بمنتخب ألمانيا، بطل العالم في مونديال البرازيل 2014: "عرفت معنى أن تكون جزائريا، خلال المباراة الشهيرة أمام ألمانيا في كأس العالم 2014"، قال اللاعب الجزائري، ثم أردف: "لعبنا يومها بإرادة كبيرة، ورغم الهزيمة، إلا أن هذا اللقاء يبقى تاريخيا بالنسبة لنا جميعا".

ولهذا لم يكن صعبا على اللاعب الواعد المفاضلة ما بين خيار الجزائر وألمانيا، وعن ذلك قال: "عند اختياري تمثيل الجزائر حققت حلم والدي، وهذه أفضل هدية أقدمها له ولعائلتي"، مشددا في الأخير على أنه يحلم بتحقيق مسيرة ثرية مع "الخضر"، والتواجد معهم في نهائيات مونديال 2026.