1,5 مليون أسرة موصولة بخدمة الألياف البصرية

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، أن عدد الأسر الموصولة بشبكة الألياف البصرية إلى غاية المنزل، تخطى عتبة 1,5 مليون أسرة.

وجاء في بيان الوزارة: "تجسيدا لمسعى الرقمنة الشاملة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم تكنولوجيا الألياف البصرية، سمح تنفيذ مخطط العمل المسطر ببلوغ 1,5 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH)".

ووفق ذات المصدر: "تتوج هذه الوثبة المنحنى التصاعدي لمجموع الأسر الموصولة بهذه التكنولوجيا الحديثة، التي ارتفعت من 53 ألف أسرة، مطلع سنة 2020، إلى عتبة مليون أسرة في نوفمبر 2023، لتتجاوز 1,5 مليون أسرة بداية أكتوبر 2024، موزعة عبر 58 ولاية".

وأضافت الوزارة أن "برنامج تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل متواصل، من خلال توصيل كافة الأسر غير المستفيدة بعد من الأنترنت الثابت، لاسيما في الأحياء الجديدة والأقطاب الحضرية، إضافة إلى عصرنة شبكة النفاذ النحاسية القائمة، وتحويل مشتركي الشبكة النحاسية القديمة xDSL تدريجيا إلى تقنية FTTH".

وكشفت وزارة البريد، في بيانها، أن العدد الإجمالي للأسر الموصولة بشبكة الأنترنت الثابت ارتفع من 3,5 مليون بداية سنة 2020 إلى 5,8 مليون شهر أكتوبر 2024.