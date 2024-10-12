لاعبان يتخلفان عن سفرية الخضر

شدت بعثة المنتخب الوطني، عشية اليوم السبت، الرحال من مطار رابح بيطاط بعنابة نحو مدينة لومي، عاصمة دولة الطوغو، تحسبا لخوض المباراة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، أمام منتخب هذا البلد.

وتخلف عن البعثة الجزائرية كل من اللاعبين جوان حجام ومحمد فارسي، اللذين تقرر إعفاؤهما بداعي الإصابة، فيما سجلت بقية العناصر حضورها، بمن فيهم القائد رياض محرز وحسام عوار، اللذان كانا قد تخلفا بدورهما عن السفرية الأخيرة لـ"الخضر" نحو دولة ليبيريا الشهر الماضي.

وحذر المدرب المساعد، نبيل نغيز، من رد فعل المنتخب الطوغولي في المباراة المقررة بعد غد الإثنين، وسعيه من أجل رد الاعتبار بعد الخسارة الثقيلة التي تعرضوا لها في عنابة أمام رفقاء سعيد بن رحمة بخماسية كاملة.

وأشار نغيز في تصريحات سبقت تنقل البعثة الجزائرية في رحلة خاصة تمتد لـ5 ساعات، إلى ضرورة تأمين التأهل إلى نهائيات دورة المغرب من أجل تسيير الجولتين المقبلتين شهر نوفمبر المقبل في ظروف مثالية.

وحقق المنتخب الوطني العلامة الكاملة في تصفيات "كان" 2025 بتحقيقه 3 انتصارات من 3 مباريات وضعته في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب غينيا الاستوائية، و7 نقاط كاملة عن منتخب الطوغو (نقطتان)، فيما يحتل منتخب ليبيريا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.