بومرداس: الدرك الوطني يفكك شبكة ترويج الكوكايين وحجز مليار سنتيم

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع حجز 107غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) ومبلغ مالي يفوق مليار سنتيم وسيارة سياحية و 8 هواتف نقالة والقبض على خمسة متهمين من أفراد الشبكة.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسي مصطفى بتوقيف شخصين على متن سيارة سياحية وبعد تفتيش أحدهما، تم حجز 107غ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، كانت مخبأة لديه.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف كل عناصر الشبكة وسيتم تقديمهم أمام محكمة بومرداس من أجل جناية الحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (كوكايين) في إطار جماعة إجرامية منظمة وكذا جناية الحيازة والتخزين والمتاجرة بالمخدرات (كيف معالج) في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال.