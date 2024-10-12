توقيف 14 شخصا في بشار ضمن محاربة عصابات أحياء

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعه لأمن ولاية بشار ملف 14 شخصا موقوفا على الجهات القضائية، بموجب ملف قضائي حمل الوصف الجزائي التالي جنحة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء مع العلم بغرضها٬ الضرب والجرح أثناء المشاجرة بين عصابة الاحياء٬ حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصف السادس.

وحسب ما صرحت به خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار٬ فإن القضية تورط فيها 19 شخصا مشتبها فيه، حيث تمكن عناصر ذات المصلحة الأمنية من توقيف 14 شخصا٬ والخمسة الباقين سجلوا في حالة فرار.

وأشار البيان إلى أن التحريات التي باشرها عناصر ذات المصلحة الأمنية٬ أفضت إلى تورط الأشخاص سالفي الذكر في أعمال عنف وسط مدينة بشار باستعمال أسلحة بيضاء مع اقتحام حرمة منزل مع استعمال شهب ومفرقعات، أين نجح عناصر ذات المصلحة من السيطرة على الوضع وإعادة استتباب الأمن من جديد، يقول البيان.