التحاق 1.2 مليون طالب بالتعليم القرآني

أعطى وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم بالمدرسة القرآنية لمسجد الرحمان بالكاليتوس بالجزائر العاصمة، إشارة انطلاق السنة الدراسية للتعليم القرآني لموسم 2024-2025، التي تتميز بالتحاق أزيد من 1.2 مليون طالب وطالبة بمختلف هياكل التعليم القرآني على المستوى الوطني.

وبالمناسبة، أكد بلمهدي أن "التحاق أزيد من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة بمختلف هياكل التعليم القرآني، يأتي في إطار الخدمات الجليلة التي تضمنها الهياكل الدينية بالجزائر لاسيما ما تعلق بالجانب الروحي، وتجسيدا لجهود الدولة في خدمة القرآن الكريم". وأضاف الوزير أن التعليم القرآني في الجزائر حقق "نتائج جد مشرفة"، ويشكل "خزانا روحيا لحماية المرجعية الدينية الوطنية، علاوة على أنه يجسد جهود الدولة وقطاع الشؤون الدينية في خدمة القرآن الكريم".

وكشف بلمهدي بالمناسبة عن إعداد "أقسام خاصة بالتلاميذ الذين يعانون من طيف التوحد، خلال السنة الدراسية الجديدة للتعليم القراني، تضم 450 طالبا وطالبة"، وكذا "تسجيل 780 منتسب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وذكر في نفس السياق بـ"تسجيل والتحاق 380 من الطلبة الاجانب بذات الهياكل"، مبرزا أن أقسام محو الأمية بالمدارس القرآنية "تضم أزيد من 80 ألف منتسب من الجنسين".

وبالمناسبة، أكد الوزير بأن مختلف المسابقات التي تم تنظيمها على المستوى الوطني بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف شملت "تكريم 44 ألف مشارك، من بينهم 34 ألفا تنافسوا في مسابقات حفظ القرآن الكريم، توج منهم 7000 حافظ وحافظة، كان من بينهم 3000 من الحافظين الذين اتقنوا التجويد".

وأشرف بلمهدي بهذه المناسبة على تدشين المدرسة القرآنية لمسجد الرحمان بالكاليتوس وكذا المدرسة القرآنية لمسجد "حمزة بن عبد المطلب"، بالدرارية، حيث عاين ظروف استقبال وتمدرس التلاميذ.