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العالم

حزب "تاج" ينظم ندوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

12 أكتوبر 2024 ()
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نظم حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ندوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.

ولدى افتتاحها لهذه الندوة، أشادت رئيسة الحزب، فاطمة الزهراء زرواطي، بجهود الجزائر في مساندة ودعم القضية الفلسطينية، مبرزة دور الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن هذه القضية العادلة على مستوى مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.

كما انتقدت الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة ولبنان، داعية في ذات السياق المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الجرائم.

وعبرت زرواطي عن استنكارها للإبادة الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وسعيه لتفكيك المقاومة، وهو ما يعد "منعرجًا خطيرًا قد يرهن عملية السلام في المنطقة".

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