هدافو الجولة الرابعة للرابطة الأولى موبيليس

شهدت الجولة الرابعة من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت، العديد من اللقاءات المثيرة وأهدافا رائعة من اللاعبين، مما زاد من حماس الجماهير.

في المباراة الأولى، التي جرت يوم الجمعة 11 أكتوبر، التقى نادي بارادو بأولمبيك أقبو في مواجهة انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.

سجل خلالها اللاعب رمضاوي في الدقيقة 31، لصالح بارادو بينما أحرز أهداف أولمبيك أقبو كل من مسياد (د10) وأوكيل (د45) وهارون الذي سجل هدفه من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وفي لقاء آخر، حققت شبيبة الساورة انتصارا مهما على وفاق سطيف، حيث انتهت المباراة بفوز شبيبة الساورة 3-2. سجل خلاله أهداف الشبيبة كل من سويبع (د6) وبن ميلود (45+2) وبن طالب (د86)، بينما جاء هدفا وفاق سطيف بواسطة شعبي (د38، ضربة جزاء) وبوبكر (د66).

وفي مباراة مثيرة أيضًا، نجح فريق مولودية الجزائر في تحقيق فوز ضيق على مولودية وهران بنتيجة 1-0، سجله اللاعب نعيجي في الدقيقة 66.

أما يوم السبت، فاستمرت الإثارة حيث واجه نجم مقرة اتحاد بسكرة في مباراة انتهت بالتعادل 2-2، أحرز فيها أهداف نجم مقرة كل من كموخ (د3) وبوشوارب (د8)، بينما سجل اتحاد بسكرة عن طريق سعد (د39) ونزاو (د90).

كما كان هناك مباريات مؤجلة، منها مباراة ترجي مستغانم مع اتحاد الجزائر، ومباراة جمعية الشلف مع اتحاد خنشلة.