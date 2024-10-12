مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم الهجرة السرية

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 7 مشتبه فيهم من بينهم المدبرون الرئيسيون لعملية الإبحار السري ، أحدهما محل أمرين بالقبض عن قضيتي التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية.

القضية جاءت بعد تلقي شكوى من الضحايا بخصوص تعرضهم للنصب من طرف المدبرين الرئيسيين لعملية الإبحار السري بعدما تواصلوا معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تيك توك )وسلبهم مبلغا ماليا قدره 230 مليون سنتيم كعربون مقابل ترشيحهم لعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم .

التحريات التي باشرها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا مكنت من تحديد هوية المدبرين الرئيسيين للعملية وتوقيفهما رفقة 05 من شركائهم، مع استرجاع مبلغ مالي مقدر إجمالا بـــ 85مليون سنتيم وحجز كمية من الأقراص المهلوسة لغرض الاستهلاك الشخصي.

وعن قضية التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي من أجل الحصول على منفعة مالية تم تحرير ملف إجراء قضائي ، قدمت بموجبه الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .