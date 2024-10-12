إحصاء مليوني رأس من الماشية في برج باجي مختار

كشفت مصالح ولاية برج باجي مختار الحدودية عن وجود مليوني رأس من الماشية والإبل منتشرة عبر مختلف المناطق الرعوية بالولاية .

وحسب ذات المصالح فإن ولاية برج باجي مختار تعتبر واحدة من أكبر ولايات الوطن في مجال التموين الحيواني كونها تزخر بثروة حيوانية هامة تساهم بقوة في بناء الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الآبار الرعوية أحصت مديرية المصالح الفلاحية 79 بئرا رعويا عميقا موزعة عبر مختلف مناطق إقليم الولاية الرعوية.

وجاء في آخر الإحصائيات المتعلقة بالميدان الفلاحي لسنة 2024 إن ولاية برج باجي مختار تحصي أزيد من أربعة آلاف مربي فلاحي، في حين تبلغ المساحة الفلاحية 12560 هكتارا منها 1113 هكتارا مساحة صالحة للزراعة و100هكتار مساحة مسقية.

ويشتكي الرعاة والموالون الناشطون في هذا المجال بولاية برج باجي مختار من نقص الدعم الفلاحي في هذا الميدان خاصة ما تعلق بشراء الأعلاف، وحفر الآبار الرعوية التي رغم دعم الدولة وزيادة عددها إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر لتزايد عدد الرعاة بالمنطقة وشساعة المنطقة، وذلك قصد المساهمة في تطويرها بما يتماشى والمساهمة في تموين السوق الحيوانية خصوصا وأن الولاية تعد الممون الرئيسي لعدد من الولايات المجاورة برؤوس الأغنام والماعز والإبل.