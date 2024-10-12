بودن يترأس اجتماعا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية

ترأس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، منذر بودرن السبت بجنيف، اجتماعا لذات المجموعة، والذي التأم قبيل انطلاق أشغال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن "الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف بين برلمانات الدول الإفريقية حول القضايا التي تهم القارة حيث قال رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية إن القارة مازالت تعاني من مشاكل متعددة وتتطلع لإحداث نهضة تنموية مؤكدا أنه ستكون لإفريقيا في قادم الأيام الكلمة الأقوى في الهيئات الدولية".

كما دعا بودن، أضاف المصدر، إلى "ضرورة تكثيف العمل المشترك في إطار الهيئة البرلمانية الدولية، وإلى الرفع من أداء الاتحاد، وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي

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