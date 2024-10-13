موجة حر وأمطار على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية وتساقط أمطار على عدة ولايات.

وأوضحت المصالح ذاتها، أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر ومستغانم. وتمتد صلاحية التنبيه من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما حذر المصدر ذاته، من هبوب رياح قوية مرفقة بتطاير كثيف للرمال، بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء، على ولايتي النعامة والبيض.

من جهة أخرى، نبهت مصالح الديوان الوطني إلى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على كل من ولايات: تندوف، برج باجي مختار وتمنراست.