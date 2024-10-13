آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

البليدة: تأخر في توزيع مياه الشرب في أحياء بوينان

13 أكتوبر 2024 ()
+ -

كشفت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، أنه سيتم تسجيل تأخر في توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة اليوم بأحياء عدل ببلدية بوينان.

وأفاد بيان للمؤسسة عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك": "نظرا لتسجيل انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى الأجهزة الإنتاجية بمحطة الضخ (ONID)، تعلم الجزائرية للمياه وحدة البليدة زبائنها المقيمين بالأحياء "4500 مسكن -3100 مسكن- 1675 مسكن - 3000 البهجة" الواقعة ببلدية بوينان، عن تأخير في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة لصبيحة هذا اليوم 13/10/2024، إلى غاية استكمال ملء الخزان المائي".

وأضاف المصدر نفسه: "وتعتذر المؤسسة من زبائنها عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا التأخير، وتضع تحت تصرفهم أرقام مركز استقبال المكالمات الهاتفي العملياتي للإجابة على كل استفساراتهم.

273264 025- 274098 025- 654524 0550 والرقم الأخضر من الثابت 1593، يضيف البيان.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    سقوط 7 ذئاب في حوض مائي بالبليدة

    12253 قراءة
  • 3

    أبرز تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2025

    10500 قراءة
  • 4

    حركة واسعة في الجمارك

    9195 قراءة
  • 5

    لاعبان يتخلفان عن سفرية "الخضر"

    8855 قراءة