البليدة: تأخر في توزيع مياه الشرب في أحياء بوينان

كشفت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، أنه سيتم تسجيل تأخر في توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة اليوم بأحياء عدل ببلدية بوينان.

وأفاد بيان للمؤسسة عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك": "نظرا لتسجيل انقطاع في التيار الكهربائي على مستوى الأجهزة الإنتاجية بمحطة الضخ (ONID)، تعلم الجزائرية للمياه وحدة البليدة زبائنها المقيمين بالأحياء "4500 مسكن -3100 مسكن- 1675 مسكن - 3000 البهجة" الواقعة ببلدية بوينان، عن تأخير في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب المبرمجة لصبيحة هذا اليوم 13/10/2024، إلى غاية استكمال ملء الخزان المائي".

وأضاف المصدر نفسه: "وتعتذر المؤسسة من زبائنها عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا التأخير، وتضع تحت تصرفهم أرقام مركز استقبال المكالمات الهاتفي العملياتي للإجابة على كل استفساراتهم.

273264 025- 274098 025- 654524 0550 والرقم الأخضر من الثابت 1593، يضيف البيان.