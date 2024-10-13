حزب الله يستهدف تجمعات عسكرية صهيونية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف ‏آلية صهيونية مدرعة في محيط موقع رامية، و‏تجمع لجنود صهاينة في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.

وأورد بيان لحزب الله: "استهدفنا ‏آلية مدرعة لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدوّر في محيط موقع رامية، بصاروخ موجّه وتمت إصابتها بشكل مباشر وأوقعنا طاقمها بين قتيل ‏وجريح".

وأضاف: "قام مجاهدونا بتفجير ‏عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الصهيوني، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة".

وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود صهاينة في موقع تل شعر بقذائف المدفعية. ‏إلى ذلك، استهدف "حزب الله" ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وبصاروخ "بركان" وتمت إصابتها إصابة مباشرة، حسب بيان للحزب..

وتابع "حزب الله": "استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات العدو الصهيوني في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية". وختم البيان: "كما استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، وعند الساعة 10:10 من صباح اليوم الأحد، استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بقذائف المدفعية".