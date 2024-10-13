حزب الله يستهدف تجمعات عسكرية صهيونية

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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف آلية صهيونية مدرعة في محيط موقع رامية، وتجمع لجنود صهاينة في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.
وأورد بيان لحزب الله: "استهدفنا آلية مدرعة لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر في محيط موقع رامية، بصاروخ موجّه وتمت إصابتها بشكل مباشر وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح".
وأضاف: "قام مجاهدونا بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الصهيوني، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة".
وفي سياق متصل، أعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود صهاينة في موقع تل شعر بقذائف المدفعية. إلى ذلك، استهدف "حزب الله" ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وبصاروخ "بركان" وتمت إصابتها إصابة مباشرة، حسب بيان للحزب..
وتابع "حزب الله": "استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية، وتجمعا لقوات العدو الصهيوني في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية". وختم البيان: "كما استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية، وعند الساعة 10:10 من صباح اليوم الأحد، استهدفنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بقذائف المدفعية".