جزائريات يفزن بجائزة عالمية بالولايات المتحدة

فاز فريق جزائري مكون من أستاذة جامعية وأربع سيدات، بالجائزة العالمية لأفضل مشروع في ريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.

وجاء في منشور للوزير، عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك، اليوم الأحد: "هنيئا لزميلتي الأستاذة قاسمي ريم، أستاذة بالمركز الجامعي إيليزي مع أربع سيدات رائدات من الجزائر، في انتزاع الجائزة العالمية لأفضل مشروع في ريادة الأعمال، من بين 21 مشروعًا يمثل 21 دولة، بمدينة سان فرانسيسكو "SILICON VALEY" ، خلال مشاركتهن في برنامج TechWomen 2024، تنافس فيه ستة آلاف سيدة من مختلف أنحاء العالم".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر عن المشروع الذي شاركت به الجزائر.