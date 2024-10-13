شرطة غليزان تحجز 480 قرصا مهلوسا

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص وحجز 480 كبسولة من المؤثرات العقلية، حسب بيان لمصالح الأمن صادر اليوم.

وتم هذا بعد قيام عناصر الفرقة، بدوريات على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، أين لفت انتباههم حركة مشبوهة لثلاثة أشخاص، ليتم التقرب منهم، وتوقيفهم.

وبعد تمشيط مكان تواجدهم، تم ضبط وحجز 480 قرصا مهلوسا، كانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع.