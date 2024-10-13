الشلف: إحباط عملية هجرة غير شرعية

تواصل شرطة مصلحة أمن ولاية الشلف، عملياتها الميدانية، لشل نشاط الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر.

فقد تمكنت المصالح المذكورة، حسب بيان صادر، اليوم الأحد، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، وأوقفت 11 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و39 سنة، ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن.

وأضاف المصدر ذاته: "وتمت عملية الإطاحة بالمنظمين، وهم ثلاثة أشخاص، أعضاء إحدى الشبكات الإجرامية المنظمة بولاية الشلف، على إثر أبحاث وتحريات ميدانية، لفرقة مكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، تحث إشراف النيابة المختصة، والتي أسفرت عن إحباط إحدى عملياتها، من شاطئ بولرواح ببلدية المرسى، على متن قارب مطاطي، ومعدات أخرى".

وفي ذات السياق، تمكنت الفرق العملياتية المتخصصة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، خلال الشهر الجاري، من شل نشاط عدة شبكات إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين، وتوقيف 89 شخصا، في عمليات متفرقة، من بينهم 33 منظما، ومدبر رئيسي، كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة عبر الشريط الساحلي لولاية الشلف.

وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز وسائل ومعدات إبحار سرية، منها قوارب مطاطية، وسترات نجدة، ودلاء وقود، إلى جانب مبالغ مالية من العملتين، الوطنية والأجنبية، وقد أنجزت ضد المشتبه بهم ملفات جزائية، عن جناية تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة، لأكثر من شخص، والهجرة غير الشرعية، ثم قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.