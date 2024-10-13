739 سائحا أجنبيا يحلّون بالجزائر

رست، صبيحة اليوم الأحد، بميناء العاصمة، الباخرة السياحيةMS AMERA ، قادمة من إسبانيا، وعلى متنها 739 سائحا من جنسيات مختلفة.

وحسب ما أفاد به بيان لمؤسسة ميناء الجزائر، فإن: "448 سائحا من إجمالي 739 سائحا أجنبيا، توجهوا في جولة استكشافية، إلى كل من مقام الشهيد وحديقة التجارب بالحامة، وولاية تيبازة، قصد التعرف على المعالم السياحية التي تزخر بها الجزائر".

وكان في مرافقتهم مرشدون سياحيون من أجل تعريفهم بأهم الأماكن السياحية في الجزائر العاصمة، والمعالم الأثرية لولاية تيبازة، فيما فضل الآخرون البقاء على متن السفينة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الباخرة السياحية "MS AMERA" تغادر، مساء اليوم، إلى إيطاليا لمواصلة مسار رحلتها.