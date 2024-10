Le Hezbollah cible les rassemblements militaires sionistes

Le "Hezbollah" a annoncé avoir ciblé un blindé sioniste dans les environs de Ramyeh et des soldats sionistes à la position de Tall Sha 'ar avec des obus d’artillerie

"Nous avons visé un blindé dans sa tentative d’infiltrer la zone de Tall al-Madawr à proximité de la position de Ramia, avec un missile guidé qui a été directement touché, faisant des morts et des blessés parmi les membres de l’équipage » a déclaré le mouvement dans un communiqué.

"Nos moudjahidines ont fait exploser un puissant engin près des soldats de l’ennemi sioniste, et se sont accrochés avec eux lors d’une tentative d’infiltration de la ville de Ramiyeh, causant des morts et des blessés à l’ennemi, et les affrontements se poursuivent toujours ».

Dans le même contexte, le Hezbollah a annoncé qu’il avait visé un groupe de soldats sionistes à la position de Tal Sha 'ar avec des obus d’artillerie. En outre, le Hezbollah a ciblé la caserne du Zar 'it avec des armes à roquettes et un missile "burkan" et a été directement touché, selon le communiqué du parti.

"Nous avons ciblé un rassemblement de forces ennemies israéliennes à Khaleh Warda avec un tir de roquettes, ainsi qu’un groupement de forces ennemies sionistes dans la colonie de Shumira. Nous avons également visé un rassemblement de forces ennemies dans la caserne de Zabdin, dans les fermes libanaises occupées de Shab 'a. À 10h10, dimanche, nous avons visé un groupement d’ennemis sionistes dans la ville de Marun al-Ra' avec des obus d’artillerie » conclut le communiqué.