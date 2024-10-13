وزارة الداخلية: ادماج 287 ألف موظف

أكد محمد شرف الدين بوضياف، المدير العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن المورد البشري يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأن تأهيل هذا المورد هو عنصر حاسم في تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر في ظل المتغيرات العالمية.

وأشار بوضياف في تصريح للإذاعية الأولى، اليوم الأحد، إلى أن: "قطاع الداخلية والجماعات المحلية يعتمد على استراتيجيات شاملة ترتكز على التكوين المستمر والتأهيل، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يُعد أولوية وطنية كبرى".

وفي هذا السياق، أشار نفس المتحدث إلى أن: "الوزارة تعمل على رقمنة القطاع بالكامل، بما في ذلك الموارد البشرية، حيث تم رقمنة ملفات أكثر من 600 ألف موظف، وتم دمج أكثر من 137.000 موظف من برنامج الإدماج المهني، إضافة إلى ما يزيد عن 150.000 مستفيد من جهاز الإدماج الاجتماعي".

وأكد ذات المسؤول أن: "قطاع الداخلية يُعد من أكثر القطاعات ارتباطا بيوميات المواطن، ما يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير التكوين اللازم للموظفين لتحسين الخدمات العمومية".