إجراء القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، عن تنظيم عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أنه: "بناء على الدستور، لاسيما المادتين 186 و188 منه، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق لـ6 سبتمبر 2022، لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية".

وأضاف البيان ذاته: أن "العملية تمت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة".