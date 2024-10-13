تدابير إضافية للتكفل بإعادة إدماج التلاميذ

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، عن تدابير "إضافية" للتكفل بالتماسات إعادة إدماج التلاميذ، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، بعد انتهاء المرحلة الثانية، التي ستشرع فيها مديريات التربية، وأمر هذه الأخيرة، بمواصلة الاستقبال اليومي للمواطنين، إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، قصد التكفل السريع بمختلف الوضعيات المرتبطة بتمدرس التلاميذ.

عقد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، تضمن جدول أعمالها تقديم توجيهات بخصوص المرحلة الثانية، من عملية إعادة الإدماج، وكذلك تقييم التحضيرات المتعلقة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية، بالإضافة إلى متابعة مدى التكفّل بالانشغالات المطروحة على مستوى مديريات التربية ولاية بولاية.

وفي هذا الإطار، وبعد إشهار نتائج المرحلة الأولى، من دراسة التماسات إعادة إدماج التلاميذ، الذين لم يتمكنوا من مواصلة مسارهم الدراسي، والتي تمت على مستوى المؤسسات التعليمية، أكد الوزير أن مديريات التربية ستتولى معالجة الالتماسات المتبقية، في المرحلة الثانية، قبل الشروع في اتخاذ تدابير إضافية للتكفل بباقي الالتماسات، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، المسداة في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

وبخصوص التحضيرات المرتبطة بتنظيم البطولة الوطنية للرياضات المدرسية، التي ستنطلق بداية شهر جانفي 2025، استمع الوزير، حسب بيان الوزارة، إلى ملخص ما قامت به اللجنة المكلفة بهذا الملف، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة، بإنجاح هذه التظاهرة الوطنية، التي تهدف أساسا إلى اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها.

وفي إطار تقييم مجريات الدخول المدرسي، في أسابيعه الأولى، خاصة ما تعلق بالتكفل السريع بمختلف الوضعيات، المرتبطة بتمدرس التلاميذ، تابع الوزير جميع الملفات المطروحة، ولاية بولاية، وكيفية معالجتها، وأكد على وجوب المواصلة على نفس الوتيرة، والاستجابة الآنية والسريعة، لكل الانشغالات، التي قد تطرح على مستواهم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

وشدد الوزير في ذات السياق، على الاستمرار في الاستقبال اليومي للمواطنين إلى غاية 31 أكتوبر 2024.