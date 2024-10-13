تيبازة: تفكيك شبكة تنظم رحلات "الحرڤة"

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بشرشال، في تيبازة، من تفكيك شبكة تنظم رحلات سرية عبر البحر، وأوقفت 7 أشخاص، من بينهم شخص محل بحث من طرف العدالة، كما حجزت مبلغا ماليا ومعدات إبحار.

جاءت العملية، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم الأحد: "على إثر مراقبة مجموعة من الأشخاص، الأسبوع الفارط، على مستوى الحاجز الأمني، مع ضبط مبالغ مالية هامة بالعملتين الوطنية والأجنبية، ومواصلة للتحريات تبين وجود تحضيرات لرحلات سرية عبر البحر من قبل مجموعة إجرامية منظمة، ليتم تحديد مكان اللقاء وهوية أفراد الشبكة، من بينهم شخص محل بحث".

وأضاف البيان: "وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة، تم تحديد المكان المقرر للتجمع فيه والتعرف على هوية أفراد المجموعة مع توقيفهم على متن سيارة سياحية، وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش لأحد المساكن تم حجز العتاد المهيأ للإبحار".

وضبطت مصالح الأمن وحجزت مبالغ مالية مقدرة بـ174 مليون سنتيم و2400 أورو، سيارة سياحية، بوصلة بحرية وإشارة ضوئية. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، عن قضية تهريب المهاجرين، في إطار جماعة إجرامية منظمة.