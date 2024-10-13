توقيف فتاة بتهمة ممارسة الشعوذة بالبليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف فتاة تبلغ من العمر 22 عاما بتهمة ممارسة أعمال الشعوذة، حسب ما أورده اليوم الأحد

بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الفتاة التي تنحدر من إحدى الولايات الغربية للبلاد، "احتالت على فتاتين، إحداهن كانت في حالة هستيرية".

وبعد تحريات ذات المصالح، اتضح أن "المشتبه فيها قامت بسلب الفتاتين مبلغا ماليا بعد القيام بحركات مشبوهة ووضع طلاسم وتعويذات".

وعلى إثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة إقليميا لدى محكمة البليدة بتهمة "ممارسة أعمال العرافة والشعوذة لغرض النصب مع سلب مال الغير بممارسة هذه الأعمال"، وفقا لذات المصدر.