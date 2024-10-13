محرز يتحدث عن مباراة العودة في الطوغو

أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أن المواجهة القادمة أمام منتخب الطوغو في العاصمة لومي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ستكون مختلفة عن المباراة السابقة.

وأشار محرز في تصريح نُشر اليوم الأحد عبر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على منصة "إكس"، إلى أهمية الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب على أرضه، قائلاً: "حققنا فوزاً مهماً على أرضنا".

وأضاف محرز أن أداء المنتخب في الشوط الأول لم يكن بمستوى التطلعات، لكن "تمكنا من تصحيح الوضع في الشوط الثاني".

وشدد قائد الخضر، حول مباراة العودة المقررة غداً الإثنين، أن "الأمور ستكون مختلفة في الطوغو، وعلينا الاستعداد بشكل جيد لضمان الفوز وجمع 12 نقطة لضمان التأهل".