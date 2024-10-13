"كسر الحصار الإعلامي على القضية الصحراوية في فرنسا"

ندد ممثلو جمعيات فرنسية، اليوم الأحد بمدينة بلباو الإسبانية، بدعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال "الدورة الثالثة لمنتدى الشباب الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قال أسيل بناشي، عضو "جبهة التحرير من أجل تصفية الاستعمار"، بأن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جويلية الماضي، اعترافه بالمخطط المغربي، "يبين أن احتلال الصحراء الغربية الظالم، وغير الشرعي واللاإنساني، تدعمه أكبر قوى الإمبريالية في هذا العالم".

وأكد بناشي، أن فرنسا "دعمت دوما المغرب على جميع المستويات، منذ 1975 (تاريخ احتلال الصحراء) سواء سياسياً أو عسكرياً أو دبلوماسياً، من خلال استخدام حق الفيتو عدة مرات في مجلس الأمن لمنع طرح القضية الصحراوية على الطاولة". مشيرا إلى أنه "من الضروري الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال، من خلال أنشطة تهدف إلى التعريف بالقضية الصحراوية على شبكات التواصل الاجتماعي، وكسر الحصار الإعلامي حول هذه القضية التي لا يعرفها الكثير من الفرنسيين"

وبخصوص أشغال الطبعة الثالثة لـ "منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية"، أوضح أسيل بناشي أن فرصة توفرت له للقاء "شباب منظمين وعازمين على دعم النضال من أجل استقلال الشعب الصحراوي".

من جهته، أعلن أليكس بورجيه من "جمعية الشباب الشيوعي" بفال دي مارن (ضاحية باريس) أن "منتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية يسمح ببلورة وجهة نظر حقيقية حول القضية الصحراويةّ"، معرباً عن أسفه "لكون الشعب الفرنسي لا يملك معلومات كافية حول أهمية هذه القضية العادلة، بسبب التعتيم الإعلامي".

وبخصوص الدعم الفرنسي لمخطط الحكم الذاتي، عبَر أليكس بورجيه عن "أمله في أن تؤثر نشاطات الجمعيات الفرنسية المؤيدة للقضية الصحراوية، على السياسة الوطنية فيما يتعلق بآخر مستعمرة في إفريقيا".